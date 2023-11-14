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Zelikman
Франция раскрыла весь объем помощи, отправленной Киеву
После критики со стороны партнёров, Париж решил показать, как много уже было передано украинской армии

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  По информации, опубликованной в издании "Le Monde", стало известно, что размеры помощи Вооруженным Силам Украины от Франции значительны. Париж получил критику за недостаточные действия в поддержку администрации Зеленского в борьбе против российских войск.

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  В рамках оказания помощи, поставки включают несколько десятков бронеавтомобилей VAB и разведывательных машин AMX-10 RC, а также более 100 единиц другой бронетехники, 30 самоходных артиллерийских установок CAESAR, 15 самоходных гаубиц TRF1 калибра 155 мм, две пусковые установки Rockettes Unitaire (гусеничные РСЗО M270A1), сто ПЗРК Mistral, две зенитные батареи Crotale NG (зенитно-ракетный комплекс малой дальности), зенитную систему SAMP-T в сотрудничестве с Италией, несколько десятков ракет воздух-поверхность SCALP-EG, противотанковую управляемую ракетную систему Milan, катера Zodiac Futura и другое сопутствующее оборудование, включая бронежилеты, очки ночного видения и шлемы.

  Поставки Франции делают ее одной из ведущих европейских стран-доноров помощи, наравне с Германией и Соединенным Королевством. Парламентарии подчеркивают вклад Франции в оказание помощи Украине в борьбе с российской армией. Одна из важных составляющих помощи - подготовка и обучение личного состава ВСУ. Работы по этим направлениям, проводящиеся на территории Польши и Франции, оцениваются в €300 миллионов.

  Стоимость предоставленного оборудования определить достаточно сложно из-за возраста некоторых предметов. Поэтому был использован подход, основанный на средствах, которые Париж тратил на замещение этих систем. Например, цена переданных ВСУ разведывательных машин AMX-10 RC равнозначна  стоимости броневиков типа Griffon или Jaguar, которые в настоящее время закупает французская армия.

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  Франция сообщила о размерах оказываемой военной помощи, как ранее это сделала Чехия. То, что европейские страны сообщают данные о помощи, свидетельствует о том, что они стремятся показать достаточные объемы помощи и, вероятно, готовят почву для сворачивания или сокращения поставок в сторону ВСУ.

#россия #украина #сво #армия #техника #оружие #франция
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