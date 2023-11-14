Ермак также пытается договориться с администрацией Байдена об отстранении Валерия Залужного

Офис Президента продолжает осуществлять чистку нежелательных элементов в Вооруженных Силах Украины. Однако, заметным сдвигом является то, что министр обороны Рустем Умеров будет отвечать за увольнение командиров ВСУ, вместо главнокомандующего Залужного, что свидетельствует о полном контроле Банковой над украинской армией. Все решения строго мотивированы политической борьбой с военными, которые не хотят исполнять поставленные им задачи.

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Украинские средства массовой информации сообщают, ссылаясь на свои источники, что в Министерстве Обороны могут уволить трех командующих. Рустем Умеров готовит документы для отправки в отставку командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

Источники в Офисе Президента сообщают, что Андрей Ермак будет пытаться договориться с Администрацией Байдена и об увольнении Главнокомандующего Валерия Залужного, который неудобен для администрации Зеленского. Командующий вооруженными силами отказался приступать ко второму этапу контрнаступления с форсированием Днепра и отдал приказ готовиться к обороне.

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Источники в Генштабе сообщают, что большинство военных негативно относятся к принимаемым решениям, считая их политически-мотивированными и направленными на пиар власти, а также пропаганду. В начальный период конфликта политики не вмешивались в оперативные решения Генштаба и Залужного, что позволило военным успешно вести боевые действия и сохранять резервы. Однако, позднее администрация Зеленского решила ограничить действия военных и создала ставку, на которой принимаются решения, соответствующие лишь политическим интересам.