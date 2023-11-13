В ожесточённой схватке экипаж 247-го полка сумел поразить танк украинской армии

Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым сражением у населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении. В ходе боя танковому экипажу из 247-го полка Воздушно-десантных Войск Вооруженных Сил России удалось нанести поражение танку ВСУ.

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Основная боевая машина украинских формирований приближалась к российским позициям сквозь дым от подбитой ранее техники ВСУ. По месту сражения время от времени прилетали артиллерийские снаряды, добавляя напряжения данной ситуации и ухудшая обзор на поле боя. Однако, российские бойцы со своей позиции не теряли украинскую технику извиду.

Пулемётчик открыл огонь по танку ВСУ, чтобы отвлечь внимание экипажа техники на себя, позволив тем самым российской боевой машине выкатиться без опасений и нанести прицельный удар. Трассеры засыпали украинский танк, разбиваясь и отскакивая от него во все стороны. Огонь вёлся на близком расстоянии. Орудие машины развернулось к окопу бойцов и последовал выстрел, который угодил вплотную к позиции российских бойцов, пулемёт замолчал.

Спустя секунды танк 247-го полка ВДВ выкатился на рубеж и ударил по украинской технике. После яркой вспышки обломки от стального гиганта разлетелись в стороны. Судя по всему, сдетонировал боекомплект украинского танка. По догорающему остову вновь заскрежетал пулемёт, словно давая понять, что его песенка ещё не спета.

Атака украинских формирований вновь была отражена. Судя по тлеющей бронетехнике ещё в самом начале видео, ВСУ потеряли за день не одну боевую машину.

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Само видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1102909292/48261