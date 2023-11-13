По данным западных СМИ, из-за мобилизационных мероприятий, женщинам приходится работать в промышленности, строительстве и горнодобывающей сфере

Как сообщает издание "The Economist", боевые действия на Украине имели существенное влияние на жизнь многих украинских граждан и на государственный рынок труда. Без малого пять миллионов человек потеряли место работы практически за первые сутки после начала российской Специальной Военной Операции.

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Согласно оценкам экспертов, уровень безработицы снизился, опустившись до 18.4 процента в октябре 2023 года, в сравнении с отметкой более 30% весной 2022 года, но все равно остаётся гораздо выше, чем до конфликта. Опрос показал, что 17% из работоспособной части населения сменили профессии с начала СВО, а несколько сотен тысяч были мобилизованы в Вооружённые Силы Украины. По мнению американских политиков, не менее 70 тысяч украинских солдат погибли в данном конфликте, а до 120 тысяч человек получили ранения. По мере увеличения числа призывов украинцев, растет спрос на работников в отраслях, где преобладают мужчины.

В эту ситуацию вступают женщины Украины. Хотя боевые действия и препятствуют сбору достоверной информации, есть признаки того, что женщины становятся все более активными и придают энергию украинской экономике. Согласно заявлению министра экономики Украины Юлии Свириденко, из 36 тысяч малых и средних компаний, зарегистрированных на Украине в этом году, 51% управляются женщинами. Больше женщин начинают работать в промышленности, строительстве и горнодобывающей сфере.

"Мы увидим это в гораздо более широком масштабе во время реконструкции," - отмечает она.

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В ближайшие годы Украине понадобится армия врачей и психологов для ухода за ветеранами войны, включая тысячи людей с ампутированными конечностями и раненых солдат. Большинство заботящихся людей, если не все, будут женщинами. Энергетическая, транспортная и оборонная отрасли, которые, по ожиданиям, будут играть ключевую роль в экономике после войны, также неизбежно привлекут больше женщин-работников.