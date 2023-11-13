Предполагается, что запуск произойдет уже в 2026 году, мощности завода хватит для выпуска 200 тысяч автомобилей в год

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor Co. объявила о начале строительства нового завода по производству электромобилей. Завод, который будет выпускать до 200 000 автомобилей в год, расположится в Ульсане, там, где Hyundai построила свой первый завод автомобилей в 1968 году. Церемония закладки фундамента состоялась в понедельник, и работы начнутся позже в этом году, с массовым производством, запланированным на первый квартал 2026 года.

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Hyundai инвестирует примерно 2 триллиона вон (около 1,5 миллиарда долларов) в строительство завода, который займет впечатляющую площадь в 548 000 квадратных метров на территории бывшего автодрома. Завод будет находиться в пределах комплекса Hyundai в Ульсане, где уже сейчас производится 1,4 миллиона автомобилей в год.

Это решение Hyundai построить новый завод стало ответом на запросы профсоюза Hyundai и городских властей. На церемонии закладки фундамента присутствовали политики, мэр города и рабочие Hyundai, а также бывший руководитель завода, который работал в комплексе в 1970-х годах.

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Исполнительный председатель Hyundai, Чунг Ыйсун, отметил важность города Ульсан и заявил, что технология интеллектуальной мобильности, разрабатываемая на новом заводе, сделает рабочие места более эффективными и безопасными. Кроме того, Hyundai также планирует построить завод по производству электромобилей в США, чтобы получить дополнительные льготы, установленные Джо Байденом для производителей электрокаров. А дочерняя компания Hyundai, Kia Corp., строит завод по производству электромобилей в Южной Корее.