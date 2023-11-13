За последние месяцы капитализация компании выросла на 20 миллиардов долларов

Согласно данным издания Bloomberg, с момента июньского минимума рыночная стоимость китайской корпорации Xiaomi выросла примерно на 20 миллиардов долларов. Этот рост связан с огромным интересом к их последнему телефону, а также бурным развитием бизнеса в сфере электромобилей и других направлениях.

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За этот период акции Xiaomi, торгуемые на бирже Гонконга, выросли на более чем 60%, что позволило им занять лидирующие позиции в индексе Hang Seng Tech. Китайские производители смартфонов на базе операционной системы Android начинают получать выгоду от падения доходов Apple в Китае. Даже на фоне нескольких лет спада рынок смартфонов в Китае начинает показывать признаки восстановления.

С момента запуска в конце октября 14-я серия телефонов Xiaomi уже получила более миллиона предварительных заказов. Этот успех стал вторым крупным дебютом китайского смартфона за последние несколько месяцев после успеха Huawei Technologies Co. с Mate 60 Pro. Хотя компания Huawei не торгуется на бирже, инвесторы активно покупают акции ее поставщиков.

"Мы ожидаем, что в ближайшие полгода возникнут новые торговые возможности благодаря росту смартфонов и AIoT, а также возникновению первых ожиданий относительно электромобилей Xiaomi", — отметил аналитик JPMorgan Chase & Co. Гокул Харихаран в своем отчете на прошлой неделе, обновив прогноз на избыточный рост акций.

Другие компании, такие как Morgan Stanley и Citigroup Inc., также обратили внимание на признаки окончания спада продаж смартфонов в Китае и возможное восстановление в следующем году. Возвращение Huawei после нескольких трудных лет существенно повысило аппетит китайских потребителей к новым местным инновационным продуктам.

14-я серия телефонов Xiaomi оснащена улучшенной камерой, новейшим процессором Qualcomm и инновационной операционной системой HyperOS, которая позволяет подключать смартфон к автомобилям, бытовой технике и другим устройствам AIoT.

Эксперты полагают, что рост акций Xiaomi после выпуска 14-й серии телефонов может считаться избыточным. Однако, наблюдатели рынка говорят, что акции продолжат увеличивать свою стоимость благодаря предстоящим катализаторам, таким как День холостяков и ожидаемые результаты за третий квартал, которые будут объявлены 20 ноября.

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"Xiaomi - единственный из пяти ведущих брендов смартфонов, объемы поставок которого увеличились как в квартальном, так и в годовом исчислении в третьем квартале 2023 года, благодаря закреплению позиций на ключевых рынках, таких как Китай и Индия", — отмечает Counterpoint Research.