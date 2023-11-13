Киеву придётся закупать всё необходимое оружие напрямую у производителей

Западные государства измучены постоянными требованиями Киева о поставках вооружений и военной техники в качестве помощи. Склады с оружием большей части спонсоров Украины уже опустошены, и им не хочется заниматься "благотворительностью", за исключением некоторых настойчивых стран.

реклама

Недавно Франция тоже приняла решение прекратить поставки вооружений со своих складов. Эту информацию подтвердил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов", - заявил военный.

Париж намерен настоять на том, чтобы Украина оплачивала поставляемые ей вооружения, поскольку французы не хотят больше отдавать дорогие образцы техники бесплатно. В настоящее время представители французского военного ведомства ведут переговоры с украинскими коллегами, чтобы определить порядок оплаты из спецфонда, созданного для этой цели. Франция предлагает Украине покупать оружие напрямую у компаний-производителей.

Французское правительство уже выделило порядка 200 млн евро на фонд "поддержки Украины". Киев сможет использовать эти средства на покупку боеприпасов, вооружения и военной техники, но только у французских компаний. В целом, с начала российской Специальной Военной Операции, французы поставили оружия и техники на сумму 3 млрд евро Зеленскому.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Согласно заявлению главы Министерства Обороны Франции, помощь Киеву осуществляется по двум основным направлениям - поставки противовоздушных установок и артиллерии. Одних только самоходных гаубиц "Caeser" было поставлено 49 единиц.