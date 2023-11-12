По мнению главкома ВСУ, российская армия может начать своё наступление на данном участке

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдал приказ на сооружение оборонительной линии на участке между Одессой и Николаевом. По мнению генерала, российская армия готовится к своим наступательным действиям и может освободить еще больше территорий, если украинская армия не подготовится.

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Не стоит забывать, что в настоящий момент Вооруженные Силы России продвигаются вокруг Авдеевки, перекрывая последний коридор снабжения гарнизона. Инсайдер также сообщил, что Зеленский потребовал от Службы Безопасности Украины и Главного Управления Разведки перебросить на данный участок подразделения спецназа, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить окружения и разгрома находящейся в городе группировки.

Опять же, вся эта ситуация бьёт по самому президенту Украины Зеленскому. Чем больше идёт разговоров о подготовке серьёзных оборонительных укреплений и отказе от наступательных операций, тем очевиднее становится западным партнёрам и их избирателями, что Киев уже не сумеет захватить новых территорий и уж тем более прийти к границам 1991 года. Ранее Владимир Зеленский и вовсе пообещал взять под контроль целых три города, но оказался на волоске от потери еще одного.

Западным чиновникам всё сложнее поддерживать легенду о скорой "перемоге" украинской армии. Картина перед среднестатистическим гражданином Европы или Соединённых Штатов Америки выстраивается простая: "Чем дольше конфликт, тем больше территорий теряет Украина". Становится очевидно, что единственный разумный выход из этой ситуации, это начало мирных переговоров с Москвой. В целом, об этом уже говорит и всё больше официальных лиц на Западе.