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Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдал приказ на сооружение оборонительной линии на участке между Одессой и Николаевом. По мнению генерала, российская армия готовится к своим наступательным действиям и может освободить еще больше территорий, если украинская армия не подготовится.
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Не стоит забывать, что в настоящий момент Вооруженные Силы России продвигаются вокруг Авдеевки, перекрывая последний коридор снабжения гарнизона. Инсайдер также сообщил, что Зеленский потребовал от Службы Безопасности Украины и Главного Управления Разведки перебросить на данный участок подразделения спецназа, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить окружения и разгрома находящейся в городе группировки.
Опять же, вся эта ситуация бьёт по самому президенту Украины Зеленскому. Чем больше идёт разговоров о подготовке серьёзных оборонительных укреплений и отказе от наступательных операций, тем очевиднее становится западным партнёрам и их избирателями, что Киев уже не сумеет захватить новых территорий и уж тем более прийти к границам 1991 года. Ранее Владимир Зеленский и вовсе пообещал взять под контроль целых три города, но оказался на волоске от потери еще одного.
Западным чиновникам всё сложнее поддерживать легенду о скорой "перемоге" украинской армии. Картина перед среднестатистическим гражданином Европы или Соединённых Штатов Америки выстраивается простая: "Чем дольше конфликт, тем больше территорий теряет Украина". Становится очевидно, что единственный разумный выход из этой ситуации, это начало мирных переговоров с Москвой. В целом, об этом уже говорит и всё больше официальных лиц на Западе.