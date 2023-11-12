реклама
Как сообщается, в сеть попадает всё больше информации касательно геймплея долгожданной компьютерной игры Grand Theft Auto 6 от компании-разработчика "Rockstar Games". Однако, по имеющейся информации, в самой компании пытаются найти того "крота", который предоставляет всю информацию об игре до её официального выхода.
реклама
По последней инсайдерской информации, окружающие неигровой персонаж (NPC) будут максимально реалистичны. Их передвижение в игре будет меняться не только в зависимости от погодных условий, но и от эмоций, к примеру: радости, испуга, страха, ярости и так далее. Они будут реагировать на всё окружение, включая жесты игрока. Также NPC, судя по всему, получат память, полицейские смогут отслеживать предыдущие преступление игровых персонажей и со временем развиваться и приносить больше неприятностей игроку. Помимо этого, есть упоминания о функции "PerceptionSmelling". Грубо говоря, в игре появится система запахов, что может означать наличие в GTA 6 полицейских собак, которые смогут находить игрока по запаху, а также инсайдер сообщил о наличии в игре лошадей.
В игру могут вернуться бандитские разборки по типу GTA: San Andreas, появится более развитая система прокачки и будут введены "уникальные боевые стили". Ну и вдобавок, в небоскрёбах впервые появятся лифты.