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Согласно вечернему сообщению официального представителя Вооруженных Сил Украины Владимира Фитьо, под Бахмутом российские военные силы вдруг изменили свою тактику, перейдя от защиты к активным действиям.
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Военным Украины становится все сложнее противостоять наступающим российским силам, особенно в Авдеевке, где ситуация теперь крайне опасная и может обернуться катастрофой. Кроме того, они начали активные действия в Купянске и Бахмуте (Артемовске). Ранее всем было известно о наступлении российской армии в Купянске и под Артемовском, но Киев отказывался признавать этот факт, теперь они вынуждены это признать, видимо, ситуация стала слишком напряженной.
"На Бахмутском направлении российские войска уже не стоят в обороне, противник на этом направлении с новой силой начал активность, перейдя от обороны к активной обороне и пытаясь отбить утраченные позиции", - заметил Фитьо.
Тем временем, в районе Авдеевки российские военные продолжают расширять свою зону контроля на северном фланге. Атакующие группы уже достигли окраин Степового, а ВСУ безуспешно пытается их оттуда выгнать. Кроме того, войска продолжают продвигаться в районе железной дороги. На южном фланге также имеется продвижение в районе базы отдыха "Царская охота". Большие потери вынуждают украинские формирования перебрасывать дополнительные резервы в район Авдеевки, что ослабляет их позиции.
Представитель Украинских Вооруженных Сил также сообщил об ожесточенных боях в Харьковской области, где российские войска продолжают продвигаться в направлении Купянска. По его словам, сражения происходят в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Новоегоровки. Имеются сведения о том, что украинское командование активно задействует запасные войска из второй линии, в то время как основные резервы российского командования пока не были привлечены в бой.