Об этом сообщил официальный представитель Вооруженных Сил Украины Владимир Фитьо

Согласно вечернему сообщению официального представителя Вооруженных Сил Украины Владимира Фитьо, под Бахмутом российские военные силы вдруг изменили свою тактику, перейдя от защиты к активным действиям.

реклама

Военным Украины становится все сложнее противостоять наступающим российским силам, особенно в Авдеевке, где ситуация теперь крайне опасная и может обернуться катастрофой. Кроме того, они начали активные действия в Купянске и Бахмуте (Артемовске). Ранее всем было известно о наступлении российской армии в Купянске и под Артемовском, но Киев отказывался признавать этот факт, теперь они вынуждены это признать, видимо, ситуация стала слишком напряженной.

"На Бахмутском направлении российские войска уже не стоят в обороне, противник на этом направлении с новой силой начал активность, перейдя от обороны к активной обороне и пытаясь отбить утраченные позиции", - заметил Фитьо.

Тем временем, в районе Авдеевки российские военные продолжают расширять свою зону контроля на северном фланге. Атакующие группы уже достигли окраин Степового, а ВСУ безуспешно пытается их оттуда выгнать. Кроме того, войска продолжают продвигаться в районе железной дороги. На южном фланге также имеется продвижение в районе базы отдыха "Царская охота". Большие потери вынуждают украинские формирования перебрасывать дополнительные резервы в район Авдеевки, что ослабляет их позиции.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Представитель Украинских Вооруженных Сил также сообщил об ожесточенных боях в Харьковской области, где российские войска продолжают продвигаться в направлении Купянска. По его словам, сражения происходят в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Новоегоровки. Имеются сведения о том, что украинское командование активно задействует запасные войска из второй линии, в то время как основные резервы российского командования пока не были привлечены в бой.