Как сообщается, происходят ожесточенное боестолкновения в районе больницы Аль-Шифа

Распространенный доклад базирующегося в Иране информационного агентства "Tasnim" свидетельствует о том, что исламистское движение ХАМАС и другие палестинские военизированные отряды сумели остановить продвижение израильских штурмовых подразделений в районе больницы «Аль-Шифа» в Секторе Газа.

реклама

Отчет указывает, что ХАМАС дал сопротивление в нескольких районах некогда густонаселённого города Газа, препятствуя продвижению израильских сухопутных подразделений. В результате столкновений были зафиксированы потери бойцов со стороны армии Израиля. Тем не менее, израильские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру в Газе. Отчеты утверждают, что школа «Аль-Бурак» была атакована израильскими формированиями, что привело к гибели не менее двадцати человек. Руководство больницы «Аль-Шифа» заявило, что ЦАХАЛ продолжает бомбить медицинские учреждения, несмотря на наличие большого числа гражданских лиц в учреждении.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

В результате израильских атак в секторе Газа уже погибли около 11 тысяч мирных жителей. Около 30 тысяч человек пострадали и получили ранения, включая множество несовершеннолетних, поскольку регион Газа имеет очень высокий уровень рождаемости и является одним из самых густонаселённых регионов. Несмотря на многочисленные призывы к прекращению массовых бомбардировок палестинского анклава со стороны мирового сообщества, израильское руководство до сих пор не согласно на краткосрочное перемирие.