С новым поколением процессоров продажи значительно возросли по сравнению с прошлым годом

Cогласно отчету исследовательской компании Mercury Research, AMD за последний квартал увеличила свою долю рынка процессоров для настольных компьютеров, ноутбуков и серверов. Компания разделила результаты на две категории: долю выручки и долю подразделения.

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По данным, отличным от компании Tom's Hardware, Mercury Research, доля AMD на рынке настольных компьютеров выросла на 5,8%, на рынке ноутбуков - на 3,8%, а на рынке серверов - на 5,8%. Доля выручки компании при этом составила 4,1% на настольных компьютерах, 5,1% на ноутбуках и 1,7% на серверах.

В то время как Intel и AMD производят процессоры x86 для ПК, Qualcomm предлагает SOC на базе ARM для ноутбуков с Windows, но ее доля на рынке незначительна по сравнению с Intel и AMD. Следовательно, можно предположить, что большая часть прибыли AMD была получена за счет Intel. На основе этих данных AMD считает, что ее доля на рынке настольных компьютеров составила 19,2% в третьем квартале 2023 года, что на 5,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На рынке ноутбуков доля компании составила 19,5% по сравнению с 15,7% во втором квартале 2022 года. На рынке серверов доля AMD составила 23,4% в сравнении с 17,5% годом ранее.

В отчете отмечается, что высокие показатели AMD связаны с выпуском процессоров EPYC 4-го поколения и Ryzen 7000-й серии в прошлом году. Интересно, что линейка Ryzen 7000 стала популярной для AMD, хотя она требует полного обновления платформы до AM5 и памяти DDR5. В то же время процессоры Intel Raptor Lake и Alder Lake (13-го, 14-го поколений) все еще используют один и тот же сокет LGA 1700 и поддерживают как оперативную память DDR4, так и DDR5. Это означает, что пользователям не нужно покупать новую материнскую плату и оперативную память для перехода на новую платформу.

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Мировой рынок компьютеров начинает показывать признаки восстановления после нескольких кварталов отрицательного роста. Продажи в последние месяцы значительно выросли благодаря увеличившейся активности потребителей перед началом нового учебного года. Поскольку сезон отпусков все еще идет полным ходом, продажи OEM-производителей ПК должны оставаться высокими, что является хорошей новостью для компаний-производителей чипов, таких как Intel и AMD.