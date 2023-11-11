По заявлению разработчиков, новая конструкция позволит снизить потребление топлива вдвое

Как сообщает американское издание "Bloomberg", один из стартапов, занимающихся разработкой и конструированием авиационной техники, планирует добиться от Пентагона 235-миллионного финансирования на разработку новой модели самолёта.

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В течение столетия существования коммерческой авиации конструкция самолетов практически не менялась: они представляли собой длинные цилиндрические корпуса с крыльями, двигателями под ними и хвостовыми стабилизаторами сзади. Внутри также преобладала стандартная планировка с рядами кресел и проходами по бокам. Однако, стартап "JetZero Inc." решил изменить ситуацию с радикальным предложением: создать самолет треугольной формы, напоминающий гигантского ската в небе. Такой самолет имеет укороченный, но широкий фюзеляж, чтобы увеличить подъемную силу. Хвостовое оперение заменено двумя двигателями, установленными сзади, что обеспечивает стабильность и мощность. Согласно заявлениям представителей "JetZero", их дизайн обладает рядом преимуществ: он тише, устойчивее и лучше использует внутреннее пространство благодаря треугольной кабине с тремя проходами, что упрощает посадку. Кроме того, он легче и требует менее мощных двигателей, чем у других моделей. В "JetZero" сообщают, что их самолет может перевозить до 250 пассажиров, что соответствует вместимости широкофюзеляжного Boeing 767, при этом расходуя значительно меньше топлива.

Идея создания самолета такой формы возникла уже более ста лет назад, когда Гуго Юнкерс впервые предложил концепцию летающего крыла, осознав, что фюзеляж и хвостовое оперение не оказывают существенного влияния на подъемную силу. Во время Второй мировой войны Люфтваффе создала несколько прототипов самолета схожей формы - Хортен Хо 229, однако серийного производства они так и не дождались. Начиная с 1997 года, американский Пентагон использует бомбардировщик-невидимку B-2, а также тестирует его преемника B-21, которые приближены к задумке стартапа.

Компании Boeing и Airbus также исследуют футуристические концепции, включая встраивание кабины в крыло, но пока что не готовы внедрять их. Однако стартап "JetZero" обещает начать тестовые полеты прототипа уже в декабре и построить полномасштабную версию в течение четырех лет. Лидеры авиационной отрасли изначально были скептически настроены, однако Том О'Лири, главный исполнительный директор "JetZero", говорит, что они готовы открыть новую эру в авиации.

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