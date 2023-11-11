Ракеты, летящие по баллистической траектории, набирают огромную скорость на конечном участке маршрута и являются крайне трудно перехватываемыми целями

Согласно информации, полученной от российских корреспондентов, аэропорт Борисполь в Киевской области стал целью для баллистических ракет Вооруженных Сил России. Немногим позднее подтверждение прилётов поступило и от киевской администрации.

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Согласно украинским средствами массовой информации, противовоздушная оборона Вооруженных Сил Украины предприняла попытку сбить ракеты. Однако, на данный момент неизвестно, успешно ли ПВО Украины противодействовало поражению целей, намеченных для баллистической ракетной атаки со стороны России.

Официально известно, что в Бориспольском аэропорту, расположенном в Киеве, размещались западные зенитные ракетные комплексы, являющиеся основными средствами противовоздушной обороны украинской столицы. Следовательно, существует вероятность того, что целью удара было уничтожение части западных установок и зенитно-ракетных комплексов.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко рассказал о серьезном взрыве на левом берегу города. Он заявил, что системы противовоздушной обороны реально функционировали, пытаясь уничтожить баллистические ракеты. Впоследствии глава офиса президента Украины, Андрей Ермак, заявил о возможной уголовной ответственности за распространение фотографий и видеозаписей работы систем противовоздушной обороны.

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Официальный представитель ВСУ, полковник Юрий Игнат, в свою очередь, сообщил СМИ, что звуковой сигнал воздушной тревоги был подан с существенным опозданием из-за скорости, с которой летела ракета. Он отметил, что атакующая ракета была баллистической, однако, не раскрыл информацию о месте, где ракета упала.