США отправляют на Ближний Восток свои новейшие образцы оружия, при этом ВСУ получали одни из самых старых образцов техники

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, в администрации Зеленского серьёзно возмущены тем, что Соединённые Штаты Америки предоставляют неограниченную помощь Израилю в войне с исламистским движением ХАМАС, в то время когда Киев уже с трудом получает даже боеприпасы для артиллерийских орудий для борьбы с российскими войсками.

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Со слов инсайдера, также украинские политики разочарованы тем, что передаётся Израилю самое новейшее и совершеннейшее оружие. К тому же, в самом начале конфликта на Ближнем Востоке, американское правительство для защиты Израиля от третьих стран сразу же направило в регион две ударные авианосные группы и несколько тысяч элитных бойцов, чего не было сделано в период украинского конфликта. Также и вооружение, поставляемое Киеву - в основном устаревшие образцы.

Помимо этого источники сообщают, что все руководители различных направлений во главе с Валерием Залужным заявили Зеленскому, что обещание президента по взятию Вооруженными Силами Украины трёх крупных населённых пунктов до конца года является бесперспективным. По мнению военных, Киеву стоит дать распоряжение на создание оборонительных рубежей вдоль подконтрольных ему территорий. Иначе ВСУ не только не смогут продвинуться где-либо по линии боевого соприкосновения, но и рискуют потерять еще более обширные территории.

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Сам источник из администрации Зеленского считает, что Банковая, определённо, находится в тупике.