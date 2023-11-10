В противном случай, считает офицер, Украина может полностью прекратить своё существование

Бывший командующий австрийским военным контингентом в Косово полковник Маркус Райснер, снова высказал свое мнение относительно украинского вооруженного конфликта. В своем заявлении офицер признал, что исходный план Запада предусматривал применение жестких экономических санкций для оказания давления на Россию.

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"Однако, действительность оказалась не совсем таковой, какой нам представлялась. Мы надеялись лишить русских французского сыра, но выходит, им это безразлично, важно лишь иметь доступ к нему. Наша цель состояла в прижатии их к стенке, но они оказались невосприимчивы к нашим санкциям", - заявил Райснер.

По мнению полковника австрийской армии, у коллективного Запада сейчас есть два варианта действий в отношении Украины. Здесь стоит отметить, что Маркус Райснер говорит о самой Украине скорее как об объекте, а не субъекте происходящего. Первый вариант, это увеличить поставку оружия до 3-4 эшелонов еженедельно. Второй вариант, готовность признать факт невозможности этих поставок и начать переговоры.

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Согласно словам Райснера, который в 2019 году командовал австрийским контингентом в Мали, необходимо понимать, что без переговоров с Россией, Украина может перестать существовать, так как Россия готова уничтожить ее. В данном случае полковник, очевидно, имеет в виду переговоры Запада с Россией, а не переговоры самой Украины.