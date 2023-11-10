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Zelikman
Разработчики TON заявили о начале интеграцию кошелька Wallet в платформу Telegram
В скором времени пользователи сумеют управлять своими цифровыми активами прямо в приложении Telegram

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  Команда проекта TON заявила, что начала интеграцию кошелька "Wallet" в платформу Telegram, что станет значимым шагом в развитии всех проектов, связанных с этим мессенджером. Планируется внедрение этой функции сначала на Африканском континенте, затем, в начале 2024 года, пройдёт запуск в странах Ближнего Востока, Азиатском регионе и Восточной Европе, а уже ближе к середине года, данная "фича" будет доступна во всех странах мира.

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  Ранее Павел Дуров, основатель соц. сети Telegram, официально подтвердил план интеграции кошелька TON для юзеров мессенджера. Как ожидается, начиная с этого месяца, функция кошелька появится в меню настроек для каждого пользователя во многих странах, за исключением Соединённых Штатов Америки и некоторых других регионов.

  Дуров также отметил успешный запуск, в прошлом, идентификаторов "Fragment", который продемонстрировал перспективы Web3 в мессенджере. Эта интеграция "Wallet" в Telegram откроет новые возможности для пользователей, позволяя им совершать различные финансовые операции и обмениваться криптовалютными активами, не покидая платформу мессенджера.

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  Интеграция Wallet в Telegram будет переводить платформу и ее пользователей на новый уровень, предоставляя удобные и безопасные возможности для управления финансовыми активами прямо внутри приложения. Этот шаг также подчеркивает стремление Telegram к постоянному развитию, внедрению новых технологий и улучшению пользовательского опыта.

#технологии #криптовалюта #telegram #павел дуров #ton
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