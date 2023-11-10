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Zelikman
Модифицированные дроны Ланцет получили тепловизоры и датчики LIDAR
Антидроновые сетки на танках и БМП украинских войск становятся неактуальными

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  Как сообщают бойцы с линии боевого соприкосновения, в последние месяцы в подразделения поступает всё больше модифицированных беспилотных летательных аппаратов "Ланцет", которые позволяют поражать цели и выполнять задачи, которые ранее были недоступны.

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  Большинство читателей наверняка уже в курсе того, что продукты от концерна «Калашникова» с недавних пор начали преодолевать расстояния до 70-ти километров, что позволило успешно поражать украинские истребители и другую технику даже в пунктах базирования. Без сомнения, такая модернизация серьёзно повлияла на размещение техники Вооруженных Сил Украины вдоль линии соприкосновения. Грубо говоря, тыловая зона была отброшена на десятки километров назад.

  Также изделие российской компании «ZALA» получило дополнительные датчики, обеспечивающие работу LIDAR. За счет данной модернизации, дроны-камикадзе могут беспрепятственно поражать украинскую технику с защитными антидроновыми сетками. Теперь боевая часть БПЛА детонирует до непосредственного контакта с защитными элементами, и после этого кумулятивная струя долетает до цели, поражая танк, боевую машины пехоты или любую другую бронированную единицу. По информации экспертов, таким образом бронепробиваемость боеприпасов этого типа не снижается.


  Еще одним нововведением для украинских формирований является появление у дронов-камикадзе "Ланцет" тепловизоров. Теперь военнослужащие ВСУ не могут себя чувствовать в безопасности даже в ночное время. Если ранее бойцы не сильно опасались российских дронов на поле боя в ночное время, то уже сегодня, опасность получить пробитие от российского БПЛА имеет место быть и в полной темноте.

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  В рамках Специальной Военной Операции военно-промышленный комплекс России продолжает наращивать своё превосходство в различных аспектах и типах вооружений. Происходит серьёзная работа не только над наращиванием количественного производства, но и качественного.

#россия #украина #сво #всу #технологии #армия #техника #оружие #ланцет #дроны-камикадзе
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