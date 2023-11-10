Эксперты британского журнала "The Economist" не верят Зеленскому о продолжении наступательных действий ВСУ

Как пишут в британском издании "The Economist", ситуация на Украине находится в застойном состоянии. Главнокомандующий Валерий Залужный признал это в недавнем интервью журналу. Контрнаступление Вооруженных Сил Украины, которое началось 4 июня, до сих пор не привело к значительным изменениям в территориальной обстановке. Чтобы показать результаты, журналистами представлена диаграмма.

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Она показывает изменения в контроле территорий. С помощью карт Института Изучения Войны (ISW), которые регулярно обновляются на основе открытых источников, таких как видеозаписи и спутниковые снимки, можно оценить, сколько территорий находилось и находится под контролем Российской Федерации с начала Специальной Военной Операции на Украине с 2022 года. Россия добилась значительных успехов в первые дни конфликта, но затем отступила из некоторых регионов, когда Украина пошла в осеннюю контратаку, а затем выстроила оборонительные позиции. В этом году контрнаступление не принесло почти никаких долгосрочных успехов Украине с 4 июня.

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В ходе своего контрнаступления не смогла достичь даже минимальных целей, одной из которых украинским генералом был назван населённый пункт Токмак. При этом, украинские войска понесли серьёзные потери, о чем ранее говорили различные аналитики и со стороны России, и со стороны Запада, о чем сейчас говорят и новые меры администрации Зеленского по восполнению утраченных резервов.