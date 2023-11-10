Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Банк JPMorgan расширяет свои возможности за счёт технологии блокчейн
Используя блокчейн, переводы становятся почти мгновенными, доступными круглосуточно, а не при условии исполнения банковских процедур в рабочее время

реклама

  Один из известных игроков в банковском секторе добавил новую функцию, позволяющую компаниям автоматически переводить наличные средства. JPM Coin от JPMorgan Chase & Co теперь дает возможность пользователям банка программировать счета, выставлять определенные условия перевода, что помогает им осуществлять транзакции для просроченных платежей. Данное нововведение позволит учитывать различия в обменных курсах.

реклама

  Немецкий конгломерат "Siemens AG" уже использовал эту систему на этой неделе, настраивая свои счета для денежных переводов с целью устранения потенциального дефицита, сообщил глава блокчейн-подразделения Onyx JPMorgan, Навин Маллела, в интервью. Используя блокчейн, переводы становятся почти мгновенными, доступными круглосуточно, а не при условии исполнения банковских процедур в рабочее время, как это бывает в традиционных банках. Теперь новая опция JPM Coin свободна от необходимости постоянно выставлять заказы на определенный временной период или сумму, вместо этого она запускается при выполнении заранее заданных условий.

  "Если рассмотреть текущий банковский счет, предоставляемый каким-либо финансовым учреждением, у вас не будет множество возможностей для его конфигурации и настройки правил", - сказал Маллела, добавив "Именно это мы меняем. Мы считаем, что это первый случай, когда традиционный финансовый институт масштабирует программные платежи, используя уже имеющиеся средства коммерческого банка".

  На прошлой неделе HSBC Holdings Plc представила новую систему токенизации физического золота, хранящегося в лондонских хранилищах, в то время как Euroclear в конце прошлого месяца внедрила блокчейн-платформу для выпуска традиционных ценных бумаг. JPMorgan запустил свою первую ипотечную кампанию для клиентов, использующих блокчейн, и ранее в этом году переключил транзакции в евро для JPM Coin. Безусловно, массовое применение блокчейна остается ограниченным. JPM Coin используется для ежедневных переводов на сумму в $1 миллиард, что кажется малым по сравнению с $10 триллионами, которые обрабатывает JPMorgan.

  Согласно словам Маллелы, возможность автоматического переноса средств в любое время суток при соблюдении определенных условий может быть предпочтительной для казначеев компаний в условиях высоких процентных ставок, поскольку это могло бы увеличить доходность их депозитов.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  "Когда процентные ставки близки к нулю, казначеи меньше беспокоятся, но когда процентные ставки составляют 5,5% или растут, тогда все эти возможности становятся более привлекательными. В случае цифровых валют и токенизированных депозитов, основная цель заключается в возможности программирования платежей", заявил глава блокчейн-подразделения.

#сша #технологии #блокчейн #банк #jpmorgan
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайская компания 01.AI с начала года закупались мощнейшими чипами компании Nvidia
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
5
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
5
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
2
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
6
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
3
Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
+
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
2
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
2
Galaxy S24 Ultra протестировали в Geekbench
+
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
2
Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч крупнокалиберных миномётных снарядов в течение двух лет
+
Rockstar Games анонсировала Grand Theft Auto 6
+
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
8
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
1
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
4
В Google Maps появиться встроенный чатбот, который поможет лучше ориентироваться на местности
+
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
OpenAI теперь позволяет пользователям создавать свою собственную версию ChatGPT
3
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
+

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
2
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
Как сломалась моя Xbox series S
24
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
7
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
16
История одного НЕ корпуса
57
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
7
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31

Сейчас обсуждают

Михаил Невский
17:56
диктаторы такие одинаковые. Думают - это то что хотят слышать не более того.
Эрдоган полагает, что против Нетаньяху настроены «до 70 %» израильтян
Михаил Невский
17:55
ну ну размером с государство. Жгите дальше. Может только с Ватикан.
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
Дмитрий
17:38
на 404 уже ролики ходят что контрнаступления вовсе не было а это лишь психическая атака разгоняемая в соцсетях 😂🤣
Западная пресса начинает признавать, что «контрнаступление» ВСУ потерпело фиаско
Лев корл
17:35
А чего не кокаин сразу? Он поэффективнее)))
Bloomberg: В Украине хотят легализовать марихуану для облегчения страданий солдат ВСУ
Дмитрий
17:34
Кажись наняли нормального дизайнера. похоже на нормальный продукт для глобального рынка выглядят перспективно. по сравнению со стимдеками и прочими
AYANEO представила игровые консоли в стиле Nintendo DS, Macintosh и NES
Za9c
17:31
Да чего уж там, хотя бы лета 22 года. На отметке в 60 рублей вполне комфортно всё покупать из товаров импортных. Но увы, бюджет ведь надо сводить. Девальвация отличный инструмент для этого
За последние 20 дней курс доллара снизился с 96 до 92 рублей
Лев корл
17:31
Я думаю, они с удовольствием переедут Тем более, в Сибири платят и вообще спокойно Вот только в Сибири Азов не нужен)))
Бывший нардеп Ирина Фарион обвинила «Азов» в использовании русского языка, назвав «армией сброда»
Лев корл
17:27
Не стали делать Е - ядра Это радует
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
Лев корл
17:24
Я вот удивился, СБУ идейные, вроде как бы, и логично было бы предположить, что именно они наехали на слушающих Круга ВСУ - шников, как изначально я и предположил А оказалось наоборот Нетипично как - т...
В Виннице подрались сотрудники СБУ и ВСУ из-за песни Михаила Круга «Владимирский централ»
NOFX
17:23
Оверы уже задолбали политотой в новостях,ей богу.
The Economist: Контрнаступление ВСУ оказалось ничего не стоящим провалом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем