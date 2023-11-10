Используя блокчейн, переводы становятся почти мгновенными, доступными круглосуточно, а не при условии исполнения банковских процедур в рабочее время

Один из известных игроков в банковском секторе добавил новую функцию, позволяющую компаниям автоматически переводить наличные средства. JPM Coin от JPMorgan Chase & Co теперь дает возможность пользователям банка программировать счета, выставлять определенные условия перевода, что помогает им осуществлять транзакции для просроченных платежей. Данное нововведение позволит учитывать различия в обменных курсах.

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Немецкий конгломерат "Siemens AG" уже использовал эту систему на этой неделе, настраивая свои счета для денежных переводов с целью устранения потенциального дефицита, сообщил глава блокчейн-подразделения Onyx JPMorgan, Навин Маллела, в интервью. Используя блокчейн, переводы становятся почти мгновенными, доступными круглосуточно, а не при условии исполнения банковских процедур в рабочее время, как это бывает в традиционных банках. Теперь новая опция JPM Coin свободна от необходимости постоянно выставлять заказы на определенный временной период или сумму, вместо этого она запускается при выполнении заранее заданных условий.

"Если рассмотреть текущий банковский счет, предоставляемый каким-либо финансовым учреждением, у вас не будет множество возможностей для его конфигурации и настройки правил", - сказал Маллела, добавив "Именно это мы меняем. Мы считаем, что это первый случай, когда традиционный финансовый институт масштабирует программные платежи, используя уже имеющиеся средства коммерческого банка".

На прошлой неделе HSBC Holdings Plc представила новую систему токенизации физического золота, хранящегося в лондонских хранилищах, в то время как Euroclear в конце прошлого месяца внедрила блокчейн-платформу для выпуска традиционных ценных бумаг. JPMorgan запустил свою первую ипотечную кампанию для клиентов, использующих блокчейн, и ранее в этом году переключил транзакции в евро для JPM Coin. Безусловно, массовое применение блокчейна остается ограниченным. JPM Coin используется для ежедневных переводов на сумму в $1 миллиард, что кажется малым по сравнению с $10 триллионами, которые обрабатывает JPMorgan.

Согласно словам Маллелы, возможность автоматического переноса средств в любое время суток при соблюдении определенных условий может быть предпочтительной для казначеев компаний в условиях высоких процентных ставок, поскольку это могло бы увеличить доходность их депозитов.

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"Когда процентные ставки близки к нулю, казначеи меньше беспокоятся, но когда процентные ставки составляют 5,5% или растут, тогда все эти возможности становятся более привлекательными. В случае цифровых валют и токенизированных депозитов, основная цель заключается в возможности программирования платежей", заявил глава блокчейн-подразделения.



