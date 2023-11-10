По словам генерального директора одного из разработчиков искусственного интеллекта, комплектующих должно хватить на ближайшие полтора года

Один из новых стартапов в Китае, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, выполнил крупную закупку полупроводников компании Nvidia Corp. в начале года, чтобы обеспечить себя необходимыми ресурсами до того, как Соединённые Штаты Америки введут более строгие экспортные ограничения, которые полностью запрещают продажу таких чипов китайским покупателям.

реклама

Основатель и генеральный директор стартапа 01.AI, Кай-Фу Ли, заявил, что было закуплено достаточно чипов Nvidia на ближайшие 18 месяцев. Графические процессоры Nvidia считаются наиболее эффективными для обучения искусственного интеллекта, включая такие разработки как GPT4 от OpenAI.

"Мораторий на разработку искусственного интеллекта - это ошибочное решение", - заявил Кай-Фу Ли на экономическом форуме, посвящённом развитию искусственного интеллекта.

В связи с тем, что США ограничивают поставки чипов и оборудования для их производства, Коммунистическая Партия Китая активно инвестирует в развитие собственных производственных мощностей полупроводников. Впрочем, Ли сомневается в том, сможет ли страна создать необходимые технологии до тех пор, пока закупки у иностранных поставщиков, таких как его стартап, не будут возможны. Полупроводники играют ключевую роль в технологической отрасли и являются важным компонентом для различных областей, от искусственного интеллекта и смартфонов до военных технологий.

"Неизвестно, сможет ли Китай произвести эквивалентные или сопоставимо качественные чипы через полтора года", - заявил Ли, ветеран искусственного интеллекта с четырехлетним опытом работы в Apple Inc., Microsoft Corp. и китайском подразделении Google.

Он также отметил, что напряжение в отношениях между США и Китаем вызывает сожаление и приведет к дальнейшему разделению технологического мира.

"Мы увидим два параллельных мира, американские компании будут поставлять свою продукцию и технологии в США и другие страны, а китайские компании будут разрабатывать и создавать продукцию для Китая и всех, кто использует китайскую продукцию. Они не будут сильно конкурировать на одном рынке", - заявил бизнесмен.





Компания Ли только что представила открытую языковую модель с именем Yi-34B, которая, как отмечается рейтингом Hugging Face, превосходит по некоторым показателям конкурентов с открытым исходным кодом, таких как Llama 2 от Meta Platforms Inc. Стартап планирует предоставлять решения на коммерческой основе для клиентов, а также разрабатывать платные приложения для получения дохода в будущем.

"Мы прогнозируем значительный рост доходов в следующем году" после "почти нулевых" доходов в текущем году, - отметил Ли в отдельном интервью.

Создание моделей искусственного интеллекта является дорогостоящим процессом, так как для улучшения технологий требуются миллионы долларов на приобретение чипов. Однако нет альтернативы, так как существует прямая связь между средствами, потраченными на графические процессоры, и производительностью продуктов. 01.AI смогла привлечь финансирование от облачного подразделения Alibaba Group Holding Ltd., а также получить кредит от Sinovation для приобретения чипов.

"Лучшая стратегия - это постоянное привлечение финансирования для ведущих компаний, занимающихся созданием языковых моделей искусственного интеллекта. Каждый раз, когда собираются средства, значительная их доля, возможно, три четверти, направляется на приобретение графических процессоров", - сообщил директор компании 01.Ai.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

"Человечество никогда ранее не сталкивалось с технологией, которая автоматически становится умнее с каждым использованным графическим процессором", - отметил Ли. "Это бесконечный процесс. И пока эти графические процессоры становятся более интеллектуальными, и пока больше интеллекта преобразуется в прибыльные приложения, благоприятный цикл продолжается".