Об этом сообщил первый заместитель председателя военной промышленности Российской Федерации Дмитрий Медведев

В последние месяцы особенно остро встал вопрос мобилизационных ресурсов и военно-промышленного комплекса двух сторон украинского конфликта. Если у промышленности между сторонами есть определенный паритет за счёт поставок оружия и военной техники из стран Запада, хоть и в этом аспекте есть некоторые нюансы, то вот последние звоночки из Киева кажутся весьма тревожными западным политикам.

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Накануне первый заместитель председателя военной промышленности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года на контрактную службу в Вооружённые Силы России пришло 410 тысяч человек. Речь идёт о бойцах, готовых принять участие в Специальной Военной Операции на Украине. По словам члена Совета Безопасности страны, бойцы набираются на добровольной основе.

В это же время, в сети появляется всё больше видеороликов, где кучка сотрудников украинских территориальных центров комплектации "скручивают" людей на улицах и заталкивают их в фургоны для дальнейшего трудоустройства в Вооружённых Силах Украины. Это если говорить о неофициальных моментах мобилизационной деятельности в стране. Если же говорить об официальных сигналах, то администрация Зеленского расширила списки категорий граждан, которые могут быть мобилизованы на линию боевого соприкосновения. Речь идёт об инвалидах, пожилых гражданах, студентах и женщинах. Причём, если ранее речь шла только о женщинах-медиках, то в настоящий момент это уже не играет роли.

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Множество иностранных аналитиков и часть украинских военных, участвовавших в боевых действиях, считают, что в конце концов Киев может прийти к банальному истощению резервов.