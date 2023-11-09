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Zelikman
Побит рекорд по скорости езды задним ходом электрическим гиперкаром
Автомобиль Rimac Nevera удалось разогнать до 275.74 км/час задним ходом

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  Хорватский автопроизводитель Rimac Automobili установил новый 22-летний рекорд, развив скорость 275,74 км/ч задним ходом на своем электрическом гиперкаре Rimac Nevera. Этот результат оказался значительно выше предыдущего рекорда 165,08 км/ч, установленного Дарреном Мэннингом из Великобритании на автомобиле Caterham 7 Fireblade в 2001 году.

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  Rimac Nevera оснащена четырьмя независимыми магнитными двигателями, которые обеспечивают общую мощность впечатляющих 1914 лошадиных сил и позволяют ей развивать максимальную скорость до 412 км/ч. Гиперкар также может достигать скорости 100 км/ч всего за 1,74 секунды. Такие характеристики делают Rimac Nevera одним из самых быстрых автомобилей в истории.

  Интересно отметить, что каждое из передних и задних колес оснащено односкоростной коробкой передач, позволяющей передавать полный крутящий момент с любой оси автомобиля. Горан Дрндак, установивший рекорд, отметил, что это было для него не только демонстрацией возможностей электрического гиперкара, но и интересным испытанием. Rimac Automobili ограничила производство модели Nevera всего 150 автомобилями, выпуская примерно одну машину в неделю. Цены на гиперкар начинаются от 2 миллионов евро.

  Rimac Nevera не только пробивает рекорды и впечатляет своей мощью, но и имеет высокую эффективность. Автомобиль может проехать до 490 км на одной зарядке и может быть заряжен на 80% всего за 30 минут при использовании быстрого зарядного устройства.

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  Уникальность Rimac Automobili заключается не только в создании собственных автомобилей, но и в производстве аккумуляторов и компонентов для крупных автомобильных брендов, таких как Porsche, Jaguar, Aston Martin, Hyundai и многих других. Основатель компании, Мате Римак, смог добиться успеха в автомобильной промышленности в юном возрасте и в настоящее время является генеральным директором предприятия. Его целью остается сделать Хорватию центром автомобильного производства, отказавшись от многочисленных предложений о переносе компании за границу.

#разгон #электромобиль #автомобиль #гиперкар #rimac #скорость #nevera
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