По мнению экспертов, в первую очередь страдают средства массовой информации, творчество и развлечения





В настоящий момент в Сингапуре проходит ещё один экономический форум, на котором представители бизнеса обсуждают, как новые технологии повлияют на будущее различных сфер жизни и профессиональной деятельности.

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"Я не знаю ни одной отрасли, которая пострадает больше, чем любой другой аспект средств массовой информации, развлечений и творчества", - заявил известный продюсер Катценберг в ходе дискуссии, проходившей в рамках Форума новой экономки. По его мнению, благодаря внедрению искусственного интеллекта цифровая трансформация индустрии развлечений ускорится в десять раз. Раньше на создание мирового анимационного фильма требовалось время и усилия сотен художников и годы работы, но сейчас достаточно лишь трети от этого времени. За карьерой самого Катценберга стоят такие успешные проекты, как Walt Disney Co. и DreamWorks.

Тем не менее, несмотря на все преимущества искусственного интеллекта, есть и риски. Кай-Фу Ли, ветеран разработки систем искусственного интеллекта, заявил, что случай с Cambridge Analytica, когда были собраны данные множества пользователей Facebook, является лишь малой частью проблемы. Он предупредил о необходимости регулирования искусственного интеллекта, чтобы избежать удушения инноваций.

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Боб Мориц, глобальный председатель PwC, отметил, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта не сопровождался необходимым обучением и пониманием. Он предостерег о возможных социальных проблемах и возникновения несоответствий, если технологии будут развиваться слишком быстро, без соответствующей реорганизации труда.