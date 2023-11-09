По мнению экспертов, Китай ещё ближайшие десять лет не сумеет сравняться со Штатами в технологиях

Китайский технологический сектор стремится достичь успеха в разработке искусственного интеллекта, однако соучредитель Google DeepMind Мустафа Сулейман, предсказывает, что Соединённые Штаты сохранят лидерство в этой области еще на протяжении 10 лет.

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"Я уверен в этом. Инновационная экосистема США, без сомнения, является лучшей в мире", - заявил Сулейман, чей последний стартап Inflection AI оценивается в $4 миллиарда. "Силиконовая долина остается в лидерах, и я думаю, что мы будем продолжать оставаться лидерами. Мы слишком сильно беспокоимся о том, что нас могут обойти", - это заявление Сулейман сделал во время интервью для "Bloomberg".

Официальные лица США особенно волнуются о возможности использования Китаем искусственного интеллекта в военных целях. В августе администрация Байдена ввела ограничения на инвестиции в китайские компании, занимающиеся производством полупроводников, квантовых вычислений и искусственного интеллекта, ссылаясь на национальную безопасность. В прошлом месяце были объявлены дополнительные меры по ограничению доступа Китая к передовым полупроводникам, способным обучать алгоритмы искусственного интеллекта.

Несмотря на усилия США по сдерживанию развития искусственного интеллекта в Китае, технологические компании и предприниматели во второй по величине экономике мира продолжают бороться за участие в этой области. Китайский стартап 01.AI, основанный ученым-компьютерщиком Кай-Фу Ли, разработал модель с открытым исходным кодом, которая в некоторых аспектах превосходит некоторые ведущие системы Силиконовой долины. Baidu Inc. также заявила, что ее модель не уступает OpenAI GPT-4.

Однако, недавние достижения не должны создавать впечатление о преимуществе Китая в области искусственного интеллекта в целом, отметила Хелен Тонер, директор по стратегии и грантам на фундаментальные исследования в центре безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета.

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"Я считаю, что их следует оценивать с некоторым сдержанным оптимизмом. Они серьезные конкуренты? Да. Они отнимают кусок пирога? Нет", - сказала член совета директоров OpenAI.