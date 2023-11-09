Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В США не боятся, что Китай может обойти их в технологии искусственного интеллекта
По мнению экспертов, Китай ещё ближайшие десять лет не сумеет сравняться со Штатами в технологиях

реклама

  Китайский технологический сектор стремится достичь успеха в разработке искусственного интеллекта, однако соучредитель Google DeepMind Мустафа Сулейман, предсказывает, что Соединённые Штаты сохранят лидерство в этой области еще на протяжении 10 лет.

реклама

  "Я уверен в этом. Инновационная экосистема США, без сомнения, является лучшей в мире", - заявил Сулейман, чей последний стартап Inflection AI оценивается в $4 миллиарда. "Силиконовая долина остается в лидерах, и я думаю, что мы будем продолжать оставаться лидерами. Мы слишком сильно беспокоимся о том, что нас могут обойти", - это заявление Сулейман сделал во время интервью для "Bloomberg".

  Официальные лица США особенно волнуются о возможности использования Китаем искусственного интеллекта в военных целях. В августе администрация Байдена ввела ограничения на инвестиции в китайские компании, занимающиеся производством полупроводников, квантовых вычислений и искусственного интеллекта, ссылаясь на национальную безопасность. В прошлом месяце были объявлены дополнительные меры по ограничению доступа Китая к передовым полупроводникам, способным обучать алгоритмы искусственного интеллекта.

  Несмотря на усилия США по сдерживанию развития искусственного интеллекта в Китае, технологические компании и предприниматели во второй по величине экономике мира продолжают бороться за участие в этой области. Китайский стартап 01.AI, основанный ученым-компьютерщиком Кай-Фу Ли, разработал модель с открытым исходным кодом, которая в некоторых аспектах превосходит некоторые ведущие системы Силиконовой долины. Baidu Inc. также заявила, что ее модель не уступает OpenAI GPT-4.

  Однако, недавние достижения не должны создавать впечатление о преимуществе Китая в области искусственного интеллекта в целом, отметила Хелен Тонер, директор по стратегии и грантам на фундаментальные исследования в центре безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  "Я считаю, что их следует оценивать с некоторым сдержанным оптимизмом. Они серьезные конкуренты? Да. Они отнимают кусок пирога? Нет", - сказала член совета директоров OpenAI.

#сша #китай #технологии #искусственный интеллект #разработчики
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Комиссии в экосистеме биткоина достигли 6-месячного экстремума
1
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
2
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
4
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
14
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
1
Съемки приквела "Игры Престолов" сериала "Рыцарь Семи Королевств" начнутся весной 2024 года
4
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
1
КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
1
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
+
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
1
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
+
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
3
Google будет маркировать Android-приложения, прошедшие независимую проверку безопасности
+

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
+
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
23
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
38
История одного НЕ корпуса
36
Краткий обзор игры "The Invincible"
4
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
19
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
6

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
14:17
"органайзер для кабелей ищется по RIPO 003-700051" Спасибо большое! Вот самая полезная статья 2023года!))
История одного НЕ корпуса
FelsheR-BAN100712
14:10
А я вот думаю купить 1060 за пятак, вместо 660 или и так пойдет. Все что надо 660 тащит. Просто в герцовку у 165го монитора не может.))
Предполагаемые смартфоны Honor 100, 100 Pro получили сертификацию 3C с зарядкой мощностью 100 Вт
Urtgard
14:10
Что, у тебя текстуры прогружаются на 1070? Вижу что да, на 580 текстуры чё то вот не прогружаются, видимо поддержка драйверами закончилась https://www.youtube.com/watch?v=t6DoyZuZm38
Краткий обзор игры "The Invincible"
Чaтo-Б0t
14:02
Одно слово - говноЙандыкс.
«Яндекс Станция» может воспроизводить рекламу — даже с активной подпиской «Плюс»
Кирилл Вальковский
13:59
В песочнице играются, в которой ещё Алан Шепард обоссался.
Саудовская Аравия планирует стать крупным игроком на рынке оружия
Alex-IT
13:58
Это как айфоны, даже если у тебя уже есть, но немного устаревшая модель, то хочется самый свежий))
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
13:57
Смысл чтобы продавать его, новое оружие обычно более смертоносное.
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
13:56
Причём эти данные ещё несколько дней назад озвучены...
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Alex-IT
13:55
В телеграме писали: "На данный момент группировки Газы уничтожили 45 танков «Меркава» и «Хезболла» уничтожила 16. Общее количество уничтоженных танков достигло 61." https://t.me/sanya_florida/12873
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
Red Red
13:50
Расширение функционала виндовс Линуксом...? О боже....(так можно и не заметить как весь линукс просто ассимилирует виндовс, сначала один модуль потом второй) А зачем безупречному какой то кривой линук...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем