По мнению экспертов, российский военно-промышленный комплекс за последние два года сумел превзойти потенциал 50-ти государств, поддерживающих Украину

Страны Запада, которые поддерживают Киев, насчитывают около пятидесяти государств, судя по участию в группе Рамштайн. Но, несмотря на масштабные поставки вооружений и боеприпасов, ВСУ так и не смогли достичь ни одной из заявленных целей перед контратакой.

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Западные политики и эксперты теперь ищут причины, почему сильно вооруженная и подготовленная армия Украины фактически терпит поражение на поле боя. Одной из причин считается высокий потенциал России, признавая, что российские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогли в кратчайшие сроки увеличить производство вооружений, техники и боеприпасов, необходимых для длительного военного конфликта. В то время как страны НАТО не были готовы к конфликту такого масштаба. Также признается, что Россия является лидером в разработке и производстве уникальных видов вооружений, которые превосходят свои западные аналоги в области военных технологий.

"Military Watch Magazine"(MWM) в своей статье отмечает, что Россия производит больше средств поражения воздушных целей и систем ПВО, чем все страны Североатлантического Альянса вместе взятые. Издание подчеркивает, что российские оборонные заводы могут одновременно поставлять зенитные ракетные комплексы С-400 в различные страны, такие как Белоруссия и Индия, поддерживая при этом спецоперации в Украине путем пополнения запаса ракет. Отмечается, что некоторые системы ПВО российской армии не имеют аналогов в мире.

В издании "MWM" приводят пример российской ракеты 40Н6 с радиолокационной самонаводящейся головкой, которая используется на комплексе С-400 для поражения воздушных целей на большом расстоянии. Этот боеприпас совместно с самолетом A-50 повышает информационную осведомленность о целях. Ракета предназначена для поражения всех типов летательных аппаратов, включая сверхзвуковые, звуковые и баллистические ракеты, и уже применяется в украинском конфликте, утверждает "MWM".

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Уникальность этой ракеты заключается в ее способности поражать низколетящие воздушные цели на больших расстояниях. Ни одна другая ракета в мире не обладает такими возможностями из-за искривления поверхности Земли на траектории полета. Двухступенчатая ракета 40Н6 достигает предельных высот в ближнем космосе и затем опускается на цель, что позволяет ей поражать цели на экстремально низкой высоте всего 5 метров над поверхностью земли. Дальность поражения этой ракетой составляет 400 километров. Ожидается, что количество дивизионов комплекса С-400 в России превысит 60 к 2027-2028 годам, и ракета 40Н6 уже широко интегрирована в действующих подразделениях. Темпы производства этой ракеты превышают 300 в год, отмечает "MWM", и указывает, что Россия также развивает и вводит в эксплуатацию другие системы ПВО, включая новейший комплекс С-500, который способен сбивать космические объекты и гиперзвуковые ракеты.