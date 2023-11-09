С лета этого года количество сотрудников Группы Вагнера осталось неизменным

Как сообщает российский посол в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов, с летнего сезона количество сотрудников Частной Военной Компании "Вагнер" в регионе не изменилось. Более того, правительство планирует расширить контингент российских специалистов, хорошо зарекомендовавших себя в боях с местными сепаратистами.

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По имеющимся данным, инструкторы Группы Вагнера проводят с местными военными подразделениями и силовыми структурами занятия по боевой подготовке, а также принимают участие в боевых операциях по освобождению населённых пунктов от различных группировок. Также работа не прекращается в африканской республике Мали, где бойцы организации обеспечивают безопасность мирного населения.

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Ранее в Государственной Думе заявили, что на Африканском континенте подразделения ЧВК "Вагнер" перешли под управление Министерства Обороны и компания сменит своё название. Однако, в компании данную информацию опровергли, заявив, что работа идёт в штатном режим и без каких-либо изменений на данном направлении. Основные перемены намечаются лишь касательно украинского конфликта. Группа Вагнера вновь примет участие в Специальной Военной Операции под эгидой Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии.