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Zelikman
В Ираке вновь была атакована военная база США
В результате атаки были повреждены склады с боеприпасами и беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle

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  Как сообщается, в ночь с 8 на 9 ноября военная база Соединенных Штатов в Ираке была атакована беспилотным летательным аппаратом. Сообщается, что дрон направился к военному аэродрому Аль-Харир, недалеко от Эрбила, административного центра иракского Курдистана, где и взорвался. Самое любопытное заключается в том, что американская система противовоздушной обороны не смогла ни в коей мере противостоять одному иностранному беспилотному аппарату.

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  В результате атаки аэродром понес значительные повреждения. По некоторым данным, американский беспилотный аппарат MQ-1C Gray Eagle, выполнявший задачи разведки и удара, а также склады, используемые спецназом США, получили серьезные повреждения.

  В конце 2021 года американские власти начали свой вывод из военной базы Аль-Харир, но некоторые подразделения до сих пор остаются там. Тем не менее, после эскалации израильско-палестинского конфликта число американских военнослужащих в Ираке снова начало расти. Пока не поступило информации о погибших или раненых американских военных в результате этой атаки. Между тем, в Пентагоне заявили, что Исламская Республика Иран является инициатором атаки на военный аэродром. В то же время Министерство обороны США заявило, что в связи с нападением на американские объекты на Ближнем Востоке, они рассматривают возможность "использования силы против иранских вооруженных формирований и подконтрольных им сил в Сирии и Ираке".

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  Через несколько часов после атаки беспилотника на Аль-Харир американские силы совместно с ВВС Израиля нанесли авиаудар по "проиранским силам". Сообщается об уничтожении "12 бойцов" на территории Сирии. В связи с этими событиями в США подтверждают заявление хуситов о сбитом беспилотнике MQ-9 Reaper. Однако, они утверждают, что дрон был сбит над международными водами, в то время как хуситы утверждают, что он был сбит над водами Йемена.

#сша #оружие #бпла #иран #дроны-камикадзе #ирак
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