По словам украинского президента, армия продолжит наступление в течение 2023 и 2024 годов

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд довольно амбициозных заявлений. По его словам Вооруженные Силы Украины, несмотря на тяжёлую для них обстановку в окрестностях Авдеевки, готовы будут продолжать контрнаступление в 2023 и 2024 годах.

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Со слов политика, у украинской армии и Украины вцелом есть определенные трудности, тем не менее обещанные ранее Владимиром Александровичем штурмы городов, включая Бахмут, будут осуществлены в будущем.

Мы попытаемся показать результаты в этом году, мы теряем людей каждый день. Это не какое-то шоу, мы не должны удивлять или поражать кого-то в мире, это же делается для нас самих - сообщил Зеленский журналистам.

Он также подчеркнул, что "некоторые люди" рассчитывали на быстрый успех украинских формирований, и хотят результатов здесь и сейчас. Однако, в том, что подразделения ВСУ понесли огромные потери и не сумели при этом захватить обширных территорий, полностью виноваты западные партнёры, которые не предоставляют большего количества оружия и боеприпасов. Судя по всему, Зеленский имеет ввиду так и не поставленные американские истребители F-16, которых Киев до сих пор так долго ждёт.

Стоит отметить, что украинское правительство действительно намерено продолжать боевые действия, так как на Украине, согласно информации "The New York Times", начали готовить женские подразделения, которые в будущем будут использоваться в качестве резервов.

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Также накануне президент Соединённых Штатов Америки заявил, что ещё верит в успех украинской кампании.