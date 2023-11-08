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Zelikman
The New York Times: На Украине начинают подготавливать женские подразделения
Всё очевиднее становится, что рано или поздно их придётся отправлять на поле боя

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  Известное американское издание "The New York Times" опубликовало статью, в которой говорится о дефиците живой силы в украинской армии и привлечении на военную службу представительниц прекрасного пола.

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  Как сообщает издание, в связи с продолжающейся российской Специальной Военной Операцией на Украине, Киеву приходит использовать всё больше категорий граждан, для пополнения мобилизационных резервов. В плане снабжения оружием и обмундированием помогают западные страны, но вот в отправке на линию боевого соприкосновения живой силы, администрации Зеленского приходится рассчитывать лишь на свои возможности, а точнее, на население Украины.

  Со слов издания, часть женщин, видя обстановку в стране, начинает заниматься своей боевой подготовкой. Учитывая то, какие законы принимаются последние пол года, не далёк тот час, когда женщин начнут мобилизовывать наравне с мужчинами. В издании отмечают, что такой шаг отвечает принципам равных прав мужчин и женщин. Действительно, более равные условия сложно будет придумать. Однако, также отмечают, что решение о вербовке украинок в Вооруженные Силы Украины вызвано отнюдь не из высоких принципов и чувства справедливости, а банально из-за большого количества потерь.

  "Работа украинской армии с женщинами, безусловно, является шагом к равенству, но она также отражает огромные потери, которые принёс конфликт. Сотни тысяч мужчин, которые хотели записаться добровольцами в начале Спецоперации, многие встали в очередь в первый день, уже присоединились; многие мертвы или ранены. Украине сейчас необходимо мобилизовать и обучить гораздо больше солдат, чтобы поддерживать сопротивление российской армии, даже несмотря на то, что мужчины все чаще уклоняются от призыва", - говорится в статье.

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  Также в статье затронули тему мужчин-уклонистов, вместо которых на поле боя Зеленский готов отправлять женщин.

#россия #украина #сво #всу #армия #мобилизация
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