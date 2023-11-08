По словам издания, на фоне войны на Ближнем Востоке, Киеву не стоит ожидать значительных поставок оружия из Запада

По мнению редакции французского издания «liberation», в этой битве никто больше не рискует просить о прекращении огня. Линия боевого соприкосновения между двумя противоборствующими сторонами, протяженностью более тысячи километров, почти не изменилась после распиаренного контрнаступления Украины в июне. Эта молниеносная атака, предполагавшая захват Киевом обширных территорий, освобождённых российской армией, оказалась неудачной.

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Готовясь к наступлению зимы, украинская армия вынуждена постоянно пополнять свои ряды. Отчеты, полученные изданием, свидетельствуют, что с начала Специальной Военной Операции 24 февраля 2022 года уже погибли или получили ранения не менее 200 000 украинских военнослужащих. В это время, хотя и на значительном расстоянии, не менее чем в 2000 километров, другой конфликт привлекает внимание мировых лидеров, средств массовой информации, неправительственных организаций, министерств и общественности, особенно Соединенных Штатов Америки. Несмотря на заявление Джо Байдена о его поддержке "двух демократий", наступление ХАМАС выгодно преимущественно Владимиру Путину, который поддерживает союз с Ираном. Кроме того, президент России поспешил осудить Израиль и уравнять его блокаду Газы со страшной блокадой Ленинграда, установленной нацистами во время Второй мировой войны.

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Также в издании считают, что большие объёмы военной помощи, включающие системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, различную военную технику для Киева, могли бы спасти его от поражения, но сразу же отмечают, что на это уже можно не рассчитывать, так как всё внимание союзников на Израиле.