В настоящий момент всё еще на стадии переговоров, однако в США считают заключение контракта необходимым для безопасности страны

Исходя из сообщений американского издания "The Wall Street Journal", сделка касательно получения Intel миллиардов долларов на разработку и строительство предприятия, производящего микрочипы для военных, по-прежнему находится на этапе переговоров и до сих пор не завершена.

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Представители Министерства Торговли, Министерства Национальной Разведки и Министерства Обороны сейчас ведут переговоры с компанией Intel, однако эти действия вызвали недовольство "конкурирующих производителей микросхем и некоторых законодателей", которые считают, что это может привести к несправедливому преимуществу для Intel. Трое влиятельных сенаторов уже выразили свою тревогу относительно предстоящей сделки и поставили под сомнение рациональность правительства, потратившего так много денег на создание завода по производству микросхем исключительно для военных нужд. Демократ Джек Рид из Род-Айленда, республиканец Роджер Уикер из Миссисипи и демократ Мария Кантуэлл из Вашингтона написали министру торговли Джине Раймондо в прошлом месяце о своих опасениях, что сделка с одной компанией может "сужать финансирование других проектов, которые могли бы создать разнообразные внутренние поставки полупроводников, критически важных для оборонной промышленности".

Однако другие видные политики поддерживают инвестиции. Республиканский сенатор Марко Рубио из Флориды считает, что деньги будут потрачены с пользой, поскольку это поможет обеспечить безопасность американских Вооруженных Сил от потенциального прослушивания иностранными правительствами, и отказ от инвестиций в последний момент может "подорвать национальную безопасность".

Если сделка в конце концов состоится, новое производственное предприятие может быть создано на базе существующего заводского комплекса Intel в Аризоне и обойдется в $3-4 миллиарда. Средства будут выделены из $39 миллиардов, выделенных в качестве производственных грантов и субсидий в соответствии с Законом о полупроводниках, который был принят для сокращения зависимости страны от импортируемого оборудования. Большая часть импортированных полупроводников, используемых в военных целях, в США поставляется из Тайваня, который сейчас находится под угрозой военного конфликта.

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Новость о возможной сделке с Intel появилась вскоре после того, как администрация Байдена объявила о выделении около $238 миллионов Министерству обороны на создание восьми центров по всей стране для развития инноваций в полупроводниковой промышленности в рамках грантов, предусмотренных Законом о полупроводниках. По мнению сторонников нового плана, это поможет возродить американскую полупроводниковую промышленность после десятилетий офшорного производства, которое привело к массовой потере рабочих мест и сделало правительство США потенциально уязвимым.