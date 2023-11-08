Кошелёк будет привязан к аккаунту пользователя биржи и на него будут распространяться все те же санкции и ограничения, что и на биржевой счет

Криптобиржа Binance, одна из крупнейших и популярных криптовалютных платформ, анонсировала своим пользователям очередное обновление сервисов. Компания представила собственный Web3-кошелек, который позволяет взаимодействовать с DeFi-сегментом.

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Одной из основных особенностей этого кошелька является поддержка не менее, чем 30 различных блокчейнов. Это означает, что пользователи могут управлять своими средствами на разных блокчейнах через единую платформу - мобильное приложение Binance. Еще неясно, потребуется ли для создания кошелька прохождение процедуры KYC. Know Your Customer (KYC) - это стандартная практика в финансовой сфере, которая требует от пользователей представить определенную информацию о себе, чтобы биржа могла убедиться в их легитимности и соответствии требованиям. Стоит отметить, что адрес кошелька Web3 будет привязан к основному аккаунту пользователя Binance и на него могут распространяться все те же санкции, что на самой криптобирже, а значит, в случае чего, активы пользователя могут быть заморожены по той или иной причине.

Одновременно с анонсом Web3-кошелька, цена токена TWT, принадлежащего проекту Trust Wallet потеряла на рынке сразу 12 процентов. В целом, новое обновление со стороны Binance позволяет пользователям получить значительно больше возможностей для управления своими криптовалютными активами, особенно в контексте DeFi-сегмента.

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