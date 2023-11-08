Российская армия продолжает уничтожать склады с боеприпасами и военную технику ВСУ

В ночь с 7 на 8 ноября Российская Федерация снова атаковала военные объекты, находящиеся на подконтрольных Киеву территориях. Соответствующую информацию предоставили российские военные корреспонденты и украинские источники.

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В области Полтавы был совершен еще один удар по военному аэродрому в Миргороде. Данный аэродром используется для базирования украинских военных самолетов, которые применяются для нанесения ударов по российским территориям. Пока неизвестно, какие последствия повлекли за собой данные атаки для Воздушных Сил Украины. Так как украинские средства массовой информации подвергаются строгой цензуре, они не распространяют подробной информации о пострадавших в результате атак на военные объекты. Сообщения о ракетной опасности также звучали в Харьковской, Днепропетровской областях и на оккупированной части Запорожской области. Однако, на данный момент нет информации о том, были ли ракетные атаки или нападения беспилотников на указанных территориях.

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Российские Вооруженные Силы регулярно наносят удары по военной инфраструктуре Украины. Это сделано в целях ослабления военной мощи украинских формирований. Атаки осуществляются в местах скопления войск, военной техники и вооружений, хранилищах с боеприпасами, логистической инфраструктуре, а также на объектах военной промышленности и ремонтных предприятиях, задействованных в восстановлении и модернизации поврежденной военной техники украинской армии.