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Zelikman
В американском Конгрессе поддержали проект по передаче Киеву российских активов
Теперь США могут начать оказывать помощь из этих денежных средств

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  Как стало известно, законопроект, предусматривающий передачу замороженных активов Российской Федерации, находящихся под контролем Соединённых Штатов Америки, был одобрен в Конгрессе. В будущем эти активы могут быть переданы администрации Зеленского.

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  По сведениям американских СМИ, комитет по иностранным делам Палаты Представителей высказал поддержку данному проекту. Согласно этой законодательной инициативе, государственный секретарь страны будет иметь возможность оказывать дополнительную финансовую и военную помощь Киеву, используя замороженные активы России. Украинское правительство уже длительное время стремится получить доступ к данным активам, заблокированным в странах Запада, утверждая, что они необходимы для финансирования процесса "восстановления" государства.

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  Однако, в Европейском Союзе многие страны неоднозначно относятся к передаче денежных средств России Зеленскому, которые заключены в европейских банках. Они опасаются потенциальных рисков для глобальной финансовой системы, которые могут возникнуть в результате таких действий. Возможным итогом такого развития ситуации может быть отток капитала в Китай, который считается более надежным "укрытием" для денежных средств, так как Пекин предпочитает не вмешиваться во внутренние дела других государств. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему ослаблению позиций доллара и евро, американской и европейской экономик соответственно.

#россия #украина #сша #сво #активы
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