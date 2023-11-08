Он ожидается на этой неделе. А трейлер игры будет выпущен в декабре этого года в честь 25-летия компании

По появившейся от анонимных источников информации, компания "Rockstar Games" планирует показать всем своим фанатам долгожданную шестую часть из серии игр Grand Theft Auto. Сообщается, что анонс ожидается на этой неделе

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Как сообщают сотрудники, компания, вероятно, выпустит трейлер для Grand Theft Auto VI в декабре этого года, чтобы отметить 25-летие с момента основания "Rockstar". Пока представитель студии не комментировал эту информацию. Grand Theft Auto VI вызывает огромный интерес среди геймеров и инвесторов, ожидается, что проект станет одним из масштабнейших релизов в индустрии в текущем десятилетии. Ее предыдущая часть, Grand Theft Auto V, занимает на сегодняшний день по продажам второе место среди всех компьютерных игр, уступая только популярнейшей игре Minecraft. Всего было продано 185 миллионов копий пятой части GTA.

За последние годы компания "Rockstar" уделяла особое внимание корпоративной культуре и балансу между работой и личной жизнью сотрудников после жалоб на истощение, возникших во время создания последней игры Red Dead Redemption 2 в 2018 году. Несмотря на все усилия компании, в 2022 году хакерам удалось раскопать предварительные материалы Grand Theft Auto VI. Компания обвинила их в несанкционированном доступе и заявила, что официальное представление проекта состоится, когда он будет полностью готов. Ранее в этом году два британских подростка были осуждены за попытку взлома в ходе уголовного разбирательства в Великобритании.

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Действие Grand Theft Auto VI разворачивается в альтернативной версии Майами и рассказывает историю двух главных персонажей, мужчины и женщины. Это сообщает агентство Bloomberg News.