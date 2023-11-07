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Zelikman
Компания Capcom опубликовала свежие данные по продажам игр из серии Resident Evil
Также заявлено, что Resident Evil 4 Remake появится в продаже уже 20 декабря и будет стоить 60 долларов

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  Накануне компания Capcom опубликовала свежие данные по продажам своих игр из серии Resident Evil. Ни один из проектов на сегодняшний день не сумел опередить часть с приключениями Криса Рэдфилда и Шевы Аломар в Resident Evil 5.

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  Однако, следующие части Resident Evil также демонстрируют внушительные результаты. На втором месте оказался Resident Evil 2 Remake с 13,1 миллионами проданных копий, всего лишь немного уступая своему предшественнику. Resident Evil 4 находится на третьем месте с результатом в 13 миллионов проданных копий, что является очередным подтверждением его популярности.

  Resident Evil 7, с темно-атмосферной и пугающей обстановкой, занял четвёртое место в таблице с продажами 12,7 миллионов экземпляров. Resident Evil 6 и Resident Evil Village занимают соответственно пятое и шестое место с продажами 11,4 и 8,7 миллионами копий. 

  Также стоить напомнить, что Capcom в скором времени начнёт зарабатывать и на мобильных версиях игр. Стало известно, когда выйдет Resident Evil 4 Remake для продукции от компании Apple. Игра вместе с DLC для IPhone, Mac и IPad появится в продаже уже 20 декабря и будет стоить 60 долларов.

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#apple #игры #гейминг #компьютер #resident evil
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