Данные бомбы позволяют наносить удары в самые уязвимые места украинской техники и укреплений

Военным, действующим на территории Авдеевки, пришлось использовать боевые элементы «Мотив-3М» в рамках выполнения своих задач. Созданные специалистами НПО «Базальт», данные элементы демонстрируют свою эффективность на объектах Вооруженных Сил Украины в данном районе.

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Судя по опубликованному 7 ноября видео, на котором запечатлены действия с применением военных элементов «Мотив-3М», их использование имело место быть в Авдеевке. Помимо применения в боеприпасах 9М55К1 РСЗО «Смерч», также зафиксировано использование данных боевых элементов в управляемых снарядах 9М544 реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и авиационных бомбах РБК-500. Даже в случае с планирующей авиабомбой ПБК-500У «Дрель» было возможно доставить ее к целевому объекту. Реализуется это путем сброса с бомбардировщика с высоты около 14 километров и скоростью приблизительно 1100 км/час. Подобным образом бомбовая кассета могла быть брошена на расстояние от 30 до 35 км.

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Принцип работы боевых элементов «Мотив-3М» основан на самоприцеливающейся системе, оснащенной датчиками для выбора тепловых сигнатур целей, а также мощной кумулятивной боевой частью с пробиваемостью от 70 до 110 миллиметров. Особенности функционирования данной технологии заключаются в использовании наклонных прямоугольных крыльев и специальных парашютов, которые осуществляют спуск со скоростью 17 м/с. В процессе спуска инфракрасный датчик «Мотив-3М» сканирует поверхности с целью обнаружения потенциальной мишени. Подрыв боевой части происходит в направлении цели, находясь на 150-метровой высоте. Самое важное – поражение противника происходит в самой уязвимой верхней проекции.