"Слова Зеленского о том, что война на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины, недалеки от истины"

Как заявляет операционный директор международного делового издания "Business Insider" в своей статье, недалеки от истины были слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликты на Ближнем Востоке отвлекают внимание и ресурсы от Украины.

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"Война на Ближнем Востоке привлекает внимание всего мира, заглушая актуальные события на Украине, и предоставляет России значительные стратегические преимущества", - считают в издании.

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Имеющий хорошую репутацию, профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью отметил, что Украина теперь стала менее актуальной в глобальных новостях, что в конечном итоге может играть в пользу России. Степень важности развития событий на Ближнем Востоке влияет на широкий ряд других конфликтов, включая украинский кризис. Главное, по словам политолога, заключается в зависимости Киева от союзников, от военной и финансовой поддержки со стороны Запада. Украина уже испытывает недостаток военных запасов и изменение общественного настроения. Уолт считает, что в то время, как Соединенные Штаты безуспешно сражаются на нескольких фронтах, Россия может просто наблюдать за разрушением этой кампании.