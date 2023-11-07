По мнению правительства, зона отчуждения может стать туристическим магнитом Украины





Украина стремится превратить Чернобыльскую зону в уникальный туристический объект. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, вносящий изменения в законодательство, чтобы регулировать функционирование и развитие этой зоны.

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Главная цель этого документа - превратить Чернобыльскую зону в привлекательный украинский туристический центр для гостей из разных уголков мира. Правительство надеется, что эта инициатива позволит привлечь больше туристов и создать новые возможности для развития индустрии гостеприимства.

Согласно данным украинских властей, за последние пять лет в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС побывало больше 250 тысяч туристов. Этот показатель свидетельствует о растущем интересе к историческому и культурному значению данного места. Чернобыльская зона имеет огромный исторический потенциал и является свидетельством трагической ядерной катастрофы, произошедшей в 1986 году. Новый законопроект поможет создать дополнительную жилу для пополнения бюджета, считают в администрации Зеленского.

Предполагается, что изменения в законодательстве дадут возможность развивать туризм в этой области, создать новые рабочие места для местного населения, а также привлечь инвестиции для развития инфраструктуры и предложения услуг в Чернобыльской зоне. Планируется предложить посетителям различные маршруты и экскурсии, которые позволят узнать больше о событиях, связанных с катастрофой, а также о жизни и природе этого уникального места. Украинские власти надеются, что эти новые меры помогут увеличить поток туристов, а также вновь привлечь внимание мирового сообщества к Украине.

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