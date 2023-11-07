Так как помощь от западных стран дала трещину, Киев начал искать способы сократить расходы в связи с дефицитом в бюджете

Согласно высказыванию Марченко, Украине грозит значительный дефицит в бюджете в размере 29 млрд долларов в следующем году, если она не получит внешнюю поддержку Запада. Министр финансов подчеркнул, что необходимость финансовой помощи становится все более критической, начиная с начала следующего года, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность и предотвратить возможный экономический кризис.

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Он также отметил, что кризис в Украине может иметь неблагоприятные последствия для ЕС. Следует отметить, что текущая помощь, предоставляемая ЕС, заканчивается в декабре, и новый пакет помощи на 50 млрд евро пока не был одобрен Венгрией и Словакией, а также стал причиной разногласий между республиканцами в Соединенных Штатах. Марченко также высказал просьбу о передаче Украине "замороженных" российских резервов в размере 300 млрд долларов, в то время как ЕС выразил готовность передавать только прибыль с этих активов. По мнению аналитиков, западные страны опасаются оттока резервов из других стран, поэтому не хотят конфисковывать эти средства.

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В свою очередь, администрация Зеленского всячески пытается экономить бюджетные деньги, используя различные инструменты. По информации, полученной от источников в Генеральном Штабе ВСУ, стало известно, что в этом году родственникам более двух тысяч погибших солдат Вооруженных Сил Украины было отказано в выплатах в размере 15 миллионов гривен, основываясь на результате проведенной экспертизы. Стало известно, что в Офисе Президента высказана инициатива задержать или вообще отказаться от выплат в целях экономии бюджетных средств. В настоящее время более десяти тысяч солдат Вооруженных Сил Украины числятся пропавшими без вести, а их родственники по-прежнему не получают никаких возмещений в течение нескольких месяцев.