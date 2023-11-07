Подразделение уже прошло подготовку и готово к участию в Спецоперации в составе ОБТФ Каскад

Как сообщается, бойцы нового подразделения имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших военнослужащих украинской армии, прошли дополнительную военную подготовку и приняли присягу Российской Федерации. В скором времени батальон примет участие в Специальной Военной Операции в составе оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад".

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"Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ — мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы - братья. Украинский народ с российским — они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы — это один народ", - заявляют в подразделении.

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Командир взвода с позывным "Чек" сообщает, что бойцы батальона будут нести службу наравне со всеми остальными российскими подразделениями. Не будет никаких различий в плане заработной платы, оснащения и привилегий. Также к ним не будет никакого особого отношения, имеется в виду проявление дедовщины и других неуставных взаимоотношений, ребята будут также уходить в отпуска, увольнения, а проявление какой-либо предвзятости к ним на основании того, что они служили в ВСУ, будут пресекаться на корню.