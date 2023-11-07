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Zelikman
Зеленский распорядился, чтобы все СМИ придерживались версии МВД о подрыве помощника Залужного
По официальной версии МВД, 39-летний майор Геннадий Чистяков подорвал гранату по неосторожности

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  Накануне в результате детонации взрывного устройства погиб помощник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины 39-летний майор Геннадий Чистяков. Официальная версия министерства внутренних дел заключается в том, что по неосторожности на праздновании дня рождения мужчина подорвал гранату.

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  Как сообщает источник из администрации Зеленского, президент Украины распорядился, чтобы все имеющиеся информационные ресурсы, включая различные телеграм-каналы, пока транслировали именно эту версию с подрывом по неосторожности. При этом в руководстве понимают, что верится в неё с трудом, в особенности военным, и нужно продвигать версию о спецоперации российских ведомств.

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  В своём телеграм-канале Валерий Залужный пишет не о подрыве гранаты, а срабатывании неизвестного взрывного устройства, которое могло находиться в одном из подарков. Более того, в военном окружении главкома считают, что это была работа украинских спецслужб. На фоне нарастающего напряжения между главнокомандующим ВСУ и президентом страны в такой расклад верится больше, нежели гибель опытного офицера из-за игры с гранатой при своём ребёнке, тем более после снятия одного из соратников главкома с должности командующего Силами Специальных Операций.

#россия #украина #сво #всу #армия #военные
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