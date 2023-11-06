Данные боеприпасы имеют скорость до 0.9 маха и могут поражать цели на расстоянии до 120 километров

В условиях переброски уже двух авианосных групп Военно-морских Сил Соединённых Штатов Америки к берегам Ближнего Востока для поддержки Израиля «Хизбалла» продемонстрировала свои новые типы вооружений - противокорабельные ракеты "Noor".

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Группировка опубликовала видеоролик, в котором показаны ракетные комплексы с упомянутыми противокорабельными ракетами. Судя по всему, это еще одно предупреждение для Штатов, которые всячески поддерживают Израиль в его операциях и бомбардировках в Секторе Газа. Отметим, "Noor" - это противокорабельная ракета иранского происхождения, являющаяся братом блезницом китайской ракете C-802.





Ракета обладает полубронебойной боевой частью с массой примерно в 155 кг и способна бить по целям на расстоянии до 120 км, долетая со скоростью до 0,9 маха. Также стоит помнить, что исламистское движение «Хизбалла» уже не раз применяло это оружие.

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В одном из случаев, согласно открытым источникам, ливанская военизированная группировка атаковала корвет израильтян УРО «Ханит» типа «Эйлат» с помощью такого боеприпаса в 2006 году. Следует отметить, что «Ханит» является самым опасным судном ВМС ЦАХАЛ, оснащенным зенитно-ракетными комплексами. В результате данного прилёта «Ханит» не ушел на дно. Значительный урон получил только ангар, но судно смогло самостоятельно вернуться в свою базу. Что интересно, ВМС ЦАХАЛ отказались признавать поражение своего корабля от иранской ракеты.