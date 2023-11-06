Требования к кандидатам вновь были смягчены, а зарплаты и компенсации повышены

Как сообщают представители Частной Военной Компании "Вагнер", стартовал набор новых сотрудников в подразделения для участия в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине.

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Судя по всему, требования к кандидатам вновь стали мягче. Вернули возрастной диапазон с 18 до 64 лет. Богатый военный опыт вновь не является обязательным, инструкторы компании начнут обучать бойцов с самого ноля, причем на самые различные специальности: штурмовики, стрелки , пулемётчики, гранатомётчики, снайпера, разведчики, артиллеристы, корректировщики, операторы БПЛА и механики водители.

После выхода компании из зоны СВО, для новых кандидатов стали обязательны справки об идеальном состоянии здоровья, вплоть до всех соответствующих бумаг от стоматолога, в настоящий же момент достаточно отсутствия хронических и венерических заболеваний.

"Если кто-то не подходит по критериям, можно подписать контракт с МО. 90% личного состава "музыканты". Обратно в Оркестр приниматься не будут те, кого признали 500. То есть те, кто ушли после событий Марша Справедливости, например", - говорится в сообщении.

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Также, судя по всему, выросли заработные платы и страховые компенсации.