Согласно данным, доверие к правительству Украины сократилось с 74% до всего лишь 39% за пять месяцев

Накануне американское издание "The New York Times" опубликовало статью, на основе опыта своего общения с региональными представителями власти на Украине. Издательство привело выдержки из интервью с председателем сельского совета в Львовской области, высказавшего недавно мнение о внушительном увеличении львовских кладбищ и теперь сообщает о том, как истощенны "ребята от конфликта".

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Американские журналисты провели беседу с Андреем Ткачуком, руководителем села Тухля Львовской области. Перепись населения за 2001 год показывала, что в Тухле проживало около 2,8 тысяч человек. Однако, согласно данным августа 2023 года, число местных жителей уменьшилось не меньше, чем на треть.

"Хлопцы очень устали как физически, так и психологически. И конфликт с Россией будет длиться долго, а усталость накапливаться ещё больше", - заявил чиновник.

Дата опроса, проведенного Киевским институтом социологии, также приводится в той же статье "The New York Times". Директор института заявил, что все больше украинцев относятся к развивающемуся конфликту с пессимизмом. Приведены данные, свидетельствующие о том, что доверие к правительству Украины сократилось с 74 процентов до всего лишь 39% за пять месяцев.

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Издания в США делают вывод, что такое снижение связано, в частности, с неудачным контрнаступлением украинских вооруженных сил и невыполненными правительственными обязательствами.