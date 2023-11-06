В это же время ВСУ нанесли ракетный удар по объекту между ДНР и Ростовской областью

Как сообщают украинские средства массовой информации, Вооруженные Силы Российской Федерации начали массированную атаку дронами-камикадзе и различным ракетным вооружением. Несмотря на жёсткую цензуру со стороны администрации Зеленского, в сеть уже просочилось большое количество видео и фотоматериалов с результатами работы российской армии.

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В настоящий момент поступают сообщения о взрывах в Одессе. Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" нанесли поражения портовой инфраструктуре Украины. Противовоздушная оборона ВСУ пыталась отразить атаку, но судя по ряду взрывов на земле, украинская армия с задачей не справилась. Также в сети появились фото и видео с образовавшейся после прилёта воронкой. Судя по материалам, прилетело нечто более тяжёлое, нежели дроны-камикадзе.

В свою очередь украинские войска нанесли ракетный удар по объекту, расположенному между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью. Удар явно наносился крылатыми ракетами типа воздух-земля "Storm Shadow" , либо земля-земля "ATACMS", так как расстояние до объекта велико для других вооружений. Судя по силе взрыва, поражено было либо топливное хранилище, либо склады с боеприпасами.

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