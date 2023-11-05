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Неожиданная рокировка командования Специальных Операций Вооруженных Сил Украины Виктора Хоренко со стороны Зеленского вызывает удивление в военных кругах Украины и даже Соединенных Штатов Америки, сообщает The New York Times.
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Этот генерал известен своими успешными артиллерийскими обстрелами и саботажами в тылу российской армии. В Министерстве Обороны не объяснили причин этого шага, чтобы Россия не смогла использовать их против Украины.
Конституция страны дает президенту Зеленскому полномочия назначать и отправлять в отставку командующего Силами Специальных Операций, который при этом подчиняется главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному. Таким образом, отставка Хоренко подрывает авторитет Залужного, который открыто признал, что контрнаступление зашло в тупик.
Полевые командиры и военные аналитики отмечают неудовлетворенность военнослужащих некоторыми стратегическими решениями, выглядящими политически мотивированными. Депутат Соловия Бобровская считает, что отставка Хоренко - это политическое вмешательство во внутренние дела Вооруженных Сил и "большая ошибка", которая поможет России.