Чтобы стабилизировать ситуацию, в Киеве запланировали организовать публичную встречу двух политиков

На основе сообщений из Офиса президента стало известно, что планируется проведение публичной встречи между президентом Зеленским и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным с целью урегулирования конфликта между политическими и военными структурами.

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Сотрудники администрации осознали, что оказались в затруднительном положении из-за критики Залужного после статьи в "The Economist", а также из-за его требований вывода войск из Авдеевки. Статья сама по себе разрушила иллюзию, которую продвигала пропаганда, о том, что ситуация в стране находится под контролем, а открытый конфликт между главкомом и администрацией Зеленского и вовсе всё усугубил. Конфликт в руководстве страны стал достоянием западной прессы, что весьма нежелательно для Киева в сложившейся ситуации.

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Источник из Офиса президента также раскрыл, что Андрей Ермак потребовал от Залужного публично отказаться от своих политических амбиций и присоединиться к команде Зеленского. Руководство на Банковой остро отреагировало на публикацию главкома в журнале Economist и приняло решение об увольнении его представителя с поста командующего Силами Специальных Операций, в обход самого Залужного, чтобы продемонстрировать серьезность требований Ермака.