Проблемы начались после начала расследования против компании со стороны регуляторов

Крупнейший партнер Apple Inc. компания Foxconn объявила о снижении своей выручки в октябре на 4,6%, достигнув отметки в 741,2 млрд тайваньских долларов (23 млрд долларов). Несмотря на это, компания ожидает значительного роста в декабрьском квартале, который обычно является самым успешным для нее благодаря продажам iPhone к концу года.

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"Операции будут последовательно наращиваться", - заявили в компании, не раскрывая подробности. Ситуация с Apple становится все сложнее на ее основном рынке и производственной базе - в Китае. Местные регулирующие органы проводят проверки в отношении Foxconn, включая налоговые проверки, как сообщили государственные средства массовой информации 22 октября.

Инвесторы начали беспокоиться о перспективах сбыта iPhone в Китае, где на данный момент продажи этого устройства составляют примерно 20% от общих продаж Apple. Потребительская экономика Китая нестабильна, а американский бизнес там сталкивается со все более враждебной средой в связи с продолжающимся экономическим и технологическим конфликтом между США и Китаем. Запуск смартфона Huawei Technologies Co. с улучшенным процессором 5G китайского производства также вызвал патриотические настроения в Китае и повлек за собой снижение продаж iPhone.

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Подразделение Foxconn Technology Group, Hon Hai, заявило, что полностью сотрудничает с властями. Однако стоимость акций компании и ее подразделения Foxconn Industrial Internet Co., которые торгуются на материке, снизилась после объявления о расследовании, причем только на этот момент они упали на 9 миллиардов долларов.